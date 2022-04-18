Рясні дощі в Україні згубно впливають на Північнокримський канал

19:43 21 липня Київ, Україна

У зв'язку з аномально великим випаданням опадів по всій Україні і, зокрема, в Херсонській області, місцева влада дійшла спільної думки, що потрібно зменшити обороти поставки води для зрошення з метою економії фінансових коштів.

Через дощі Північнокримський канал зазнає збитків - попит на зрошення в Херсонській області різко скоротився.

Про це розповів начальник управління каналом Сергій Шевченко.



"У минулому році станом на 8 липня ми вже подали на поля 12,8 млн куб. м дніпровської води. А зараз на цю дату - 8 млн куб. м, тобто в півтора раза менше. У відповідній пропорції зменшилися фінансові надходження в спецфонд, з якого оплачуємо ремонт обладнання, покупку потрібної техніки та запчастин. Відповідно, всі програми довелося "пригальмувати". Грошей вистачає тільки на податки і зарплату співробітникам", - розповів він.



Шевченко уточнив, що з початку сезону канал недоотримав 5 млн грн за транспортування дніпровської води на зрошення.



За його словами, в минулому році аграрії Херсонщини починали користуватися зрошенням в квітні, а в нинішньому через рясні опади навіть в липні стикаються з надлишком вологи.



"Тільки за першу половину липня в Херсонському та Каховському районах, де система зрошення одна з найпотужніших, випало 70-71 мм опадів при місячній нормі 39-45 мм. А всього з початку нинішнього року на регіон вже вилилося від 71% до 92% річної норми опадів. Через велику кількість вологи підтоплення полів спостерігається в тому ж Каховському та Генічеському районах. П'ятнадцять сільськогосподарських підприємств вже звернулися до нас за довідками щодо екстремальних метеоумов", - розповів глава Гідрометцентру Херсонської області Юрій Кирияк.



Метеорологи побоюються, що після року рекордних опадів у регіоні можуть послідувати кілька років з нестачею вологи.