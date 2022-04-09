Знецінення гривні зміцнює доларові вклади

Українці стали частіше робити вклади в доларах через знецінення гривні. На кінець третього кварталу 2020 рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому.
У той самий час гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+ 27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж в попередньому кварталі.
Знецінення гривні
Олексій Лупін пояснив, що до зовнішніх причин падіння гривні входять: пандемія коронавірусу, частково причиною є девальвації і зменшення інвестицій в країну.
До внутрішніх причин відносяться: зростання державних виплат. За словами директора, в середині літа 2020 року на єдиному казначейському рахунку було 75 млрд гривень, зараз залишок - приблизно 15 млрд гривень. Також причиною падіння гривні став неврожай цього року.
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