Знецінення гривні зміцнює доларові вклади

Українці стали частіше робити вклади в доларах через знецінення гривні. На кінець третього кварталу 2020 рівень доларизації вкладів став вищим, ніж у другому.

«Обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+ 5,3% рік до року) в доларовому еквіваленті», - звітує Нацбанк.

У той самий час гривневі вклади населення за цей період зросли лише на 1,2% квартал до кварталу (+ 27,1% рік до року). Цей показник нижчий, ніж в попередньому кварталі.

Знецінення гривні

Олексій Лупін пояснив, що до зовнішніх причин падіння гривні входять: пандемія коронавірусу, частково причиною є девальвації і зменшення інвестицій в країну.

До внутрішніх причин відносяться: зростання державних виплат. За словами директора, в середині літа 2020 року на єдиному казначейському рахунку було 75 млрд гривень, зараз залишок - приблизно 15 млрд гривень. Також причиною падіння гривні став неврожай цього року.