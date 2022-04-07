Обсяги вантажних перевезень «Укрзалізниці» досягли минулорічних показників

План щодо збільшення обсягів вантажних перевезень, розроблений новим керівництвом «Укрзалізниці», вже показав результати. Як повідомив керівник компанії Володимир Жмак, навіть в умовах епідемії коронавірусу, який вплинув на роботу всіх підприємств, бізнесу та економіки в цілому, добовий обсяг перевезених вантажів уже досяг рівня минулого року.

«В останні місяці спостерігаємо пожвавлення ринку вантажних перевезень. Незважаючи на економічну кризу і обмеження, які виникли через поширення COVID-19, «Укрзалізниця» вже завантажила в добу 814 тисяч тонн вантажів, що відповідає показникам 2019», - розповів Володимир Жмак.

Як цього вдалося досягти? Перш за все, це оптимізація руху рейсів і усунення дефіциту локомотивів. Брак тягового парку ліквідували шляхом збільшення плечей обслуговування. Іншими словами, збільшили довжину ділянок між депо, а також кількість вантажних вагонів на кожен робочий локомотив. Також збільшили кількість рейсів в портовому напрямку.

Надалі планується перегляд тарифної політики на вантажоперевезення і суттєве збільшення парку локомотивів. На капітальний ремонт вже виділено 500 млн гривень, а в наступному році на ремонт рухомого складу «Укрзалізниці» закладено 4,7 млрд гривень.