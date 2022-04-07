Обсяги вантажних перевезень «Укрзалізниці» досягли минулорічних показників

План щодо збільшення обсягів вантажних перевезень, розроблений новим керівництвом «Укрзалізниці», вже показав результати. Як повідомив керівник компанії Володимир Жмак, навіть в умовах епідемії коронавірусу, який вплинув на роботу всіх підприємств, бізнесу та економіки в цілому, добовий обсяг перевезених вантажів уже досяг рівня минулого року.
Як цього вдалося досягти? Перш за все, це оптимізація руху рейсів і усунення дефіциту локомотивів. Брак тягового парку ліквідували шляхом збільшення плечей обслуговування. Іншими словами, збільшили довжину ділянок між депо, а також кількість вантажних вагонів на кожен робочий локомотив. Також збільшили кількість рейсів в портовому напрямку.
Надалі планується перегляд тарифної політики на вантажоперевезення і суттєве збільшення парку локомотивів. На капітальний ремонт вже виділено 500 млн гривень, а в наступному році на ремонт рухомого складу «Укрзалізниці» закладено 4,7 млрд гривень.
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