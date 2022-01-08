Обсяг прибутку в сфері послуг в другому кварталі знизився на 18,3%.

09:21 27 серпень Київ, Україна

Державна служба статистики (Держстат) України озвучила низькі показники надання послуг. Їх обсяг в період з квітня по червень 2020 року склав 192,7 млрд грн, що в порівнянних цінах нижче рівня аналогічного періоду 2019 року на 18,3%.



При цьому обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 16% від загального обсягу реалізованих послуг.



Для порівняння, за даними Держстату обсяг реалізації послуг в Україні в першому кварталі 2020 року склав 227 млрд грн, що в порівнянних цінах було всього на 1,7% нижче рівня січня-березня 2019 року. При цьому обсяг реалізованих населенню послуг становив 23,1% від загального обсягу.



