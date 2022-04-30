Обсяг ОВДП в банках збільшився - Нацбанк

Пресслужба Національного банку України опублікувала дані про продажі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У власності банків обсяг ОВДП станом на 7 грудня 2020 року становить 461,72 млрд гривень, що на 1,33 млрд гривень більше, ніж було станом на 30 листопада.

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів станом на 7 грудня складає 75,21 млрд гривень, що на 0,15 млрд гривень менше, ніж було станом на 30 листопада. Станом на 7 грудня обсяг ОВДП в портфелі юридичних осіб становить 34,94 млрд гривень, що на 1,05 млрд гривень більше, ніж було станом на 30 листопада.

Обсяг ОВДП в портфелі фізичних осіб становить на 7 грудня 8,91 млрд гривень (+0,05 млрд за тиждень).