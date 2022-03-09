Обсяг готівки поза банком збільшився

Щомісяця експерти відстежують рух грошових мас поза межами банківської системи. Найчастіше вони відзначають зростання цієї цифри, вересень 2020 року не став винятком.

Обсяг готівки в обігу поза банківською системою України за вересень зріс в порівнянні з серпнем на 1% - до 475,074 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг готівки поза банками зріс на 23,6%. Також повідомляється, що обсяг грошової маси зріс на 2,9% за вересень і на 19,8% з початку року - до 1,723 трильйона гривень.

Обсяг грошової бази зріс на 1% за вересень і на 18,9% з початку року - до 567,9 мільярда гривень.

Обсяг готівки в обігу поза банківською системою України за 2019 виріс на 6% - до 385 мільярдів гривень. Обсяг грошової маси за цей період зріс на 12,3% - до 1,435 трильйона гривень, грошової бази - на 9,6%, до 477 мільярдів гривень.