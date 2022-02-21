Обсяг капітальних інвестицій в економіку України впав на 9,5%

За даними Державної служби статистики (Держстату), обсяг капітальних інвестицій в економіку України в I кварталі 2021 року знизився до 78,2 млрд грн. Це на 9,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомляє відомство, найбільше зростання капінвестицій в першому кварталі зафіксували в сферах:
- водного транспорту - в 3,8 раза;
- лісового господарства - в 2,7 раза;
- охорони здоров'я та соціальної допомоги - в 2,4 раза;
- в поштової і кур'єрської діяльності - в 2,2 раза.
Найбільше падіння зафіксовано в сферах:
- мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - на 79,6%;
- телекомунікацій - на 34,6%
- комп'ютерного програмування - на 33,7%;
- освіти - на 31,8%.
Крім цього, в промисловості інвестиції впали на 12,4%, в будівництві - на 19,2%, в торгівлі - на 21,9%.
Головним джерелом фінансування капінвестицій були власні кошти підприємств та організацій. Завдяки їм освоєно 78,2% загального обсягу всіх вкладень.
Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило прогнози зростання ВВП до 4,1% в 2021 році і до 3,8% в 2022 році.
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