Обсяг капітальних інвестицій в економіку України впав на 9,5%

За даними Державної служби статистики (Держстату), обсяг капітальних інвестицій в економіку України в I кварталі 2021 року знизився до 78,2 млрд грн. Це на 9,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє відомство, найбільше зростання капінвестицій в першому кварталі зафіксували в сферах:

водного транспорту - в 3,8 раза;

лісового господарства - в 2,7 раза;

охорони здоров'я та соціальної допомоги - в 2,4 раза;

в поштової і кур'єрської діяльності - в 2,2 раза.

Найбільше падіння зафіксовано в сферах:

мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - на 79,6%;

телекомунікацій - на 34,6%

комп'ютерного програмування - на 33,7%;

освіти - на 31,8%.

Крім цього, в промисловості інвестиції впали на 12,4%, в будівництві - на 19,2%, в торгівлі - на 21,9%.

Головним джерелом фінансування капінвестицій були власні кошти підприємств та організацій. Завдяки їм освоєно 78,2% загального обсягу всіх вкладень.

Нагадаємо, Міністерство економіки погіршило прогнози зростання ВВП до 4,1% в 2021 році і до 3,8% в 2022 році.