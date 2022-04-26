Обсяг експорту української агропродукції в ЄС знизився майже на 20%

16:09 26 липня Київ, Україна

Поставки вітчизняної сільгосппродукції до Європейського Союзу за чотири місяці 2021 року скоротилися на 19,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.





Про це йдеться в звіті з торгівлі ЄС.

"Експорт сільгосппродукції з України в ЄС в січні-квітні склав €1,87 млрд, що на €452 млн або 19,4% менше аналогічного показника минулого року", - йдеться в повідомленні.

При цьому Україна посіла четверте місце в рейтингу постачальників агропродукції після Бразилії, США, Великобританії, на п'ятому місці - Китай. На ці країни припадає 34% від загального обсягу імпорту Євросоюзу.



Разом з тим, Україна, поряд з Великобританією, опинилася серед країн, експорт яких в ЄС у вимірі сільськогосподарської продукції за перші чотири місяці 2021 року найбільше знизився в порівнянні з таким же періодом 2020 р.



Як зазначається, зниження обсягів експорту відбулося через зменшення обсягів поставок в ЄС насіння кукурудзи та соняшнику. При цьому на Україну припадає 4,9% від загального експорту такої продукції в ЄС.



Загальний обсяг торгівлі сільськогосподарською продукцією для країн ЄС, включаючи експортні та імпортні операції, в період з січня по квітень поточного року, склав €103,4 млрд, на 1,1% менше, ніж за такий же період 2020 р. При цьому ЄС наростив експорт такої продукції на 1,7% - до €63 млрд, в той час, як обсяги імпорту впали на 5,1% - до €40,3 млрд.