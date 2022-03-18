Об'єкти «Укрспирту» продали на 1,5 млрд грн - ФДМУ

На форумі «Україна 30» заступник голови Фонду державного майна відзвітував про роботу відомства. Згідно з даними, наданими Костянтином Кошеленком, приватизація спиртозаводів принесла українському бюджету близько 1,5 млрд гривень. Йшлося про аукціони, які провели на майно 25 об'єктів «Укрспирту».

Він також нагадав, що Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів продали за 227 млн грн, а Львівську виправну колонію №48 - за 407,5 млн грн.

«План щодо малої приватизації на 2021 рік - 3,7 млрд грн", - додав Кошеленко.

ФДМ планує 6 липня повторно продати на аукціоні Мишковицький спиртзавод в Тернопільській області зі стартовою ціною 7,29 млн грн. Крім цього, на 30 червня запланований повторний аукціон з продажу Мартинівського спиртзаводу в Вінницькій області зі стартовою ціною 31,02 млн грн.