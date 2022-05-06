Об'єкт «Укрспирту» продали за 84 мільйони гривень

Пресслужба Фонду державного майна зробила заяву про продаж 13-ого об'єкта з переліку об'єктів ДП «Укрспирт». Підприємство пішло на онлайн-аукціоні за 84 мільйони гривень.

Відзначається, що в аукціоні за право власності на цей об'єкт спиртової галузі змагалися 5 учасників, в результаті ціна виросла зі стартових 31,7 млн грн до 84 млн грн, тобто в 2,7 раза. Після підписання протоколу про результати аукціону, переможець отримає можливість укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Мартинівського МПД буде вважатися офіційно завершеним.

У ФДМУ відзначили, що це вже тринадцятий успішний аукціон з приватизації спиртових активів, що свідчить про зацікавленість бізнесу в інвестиціях в цю галузь. ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.