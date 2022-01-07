Збанкрутувала найбільша криптобіржа в Туреччині

Скандальне повідомлення на ринку криптовалют. За даними агентства Bloomberg, в Туреччині зазнала банкрутства найбільша біржа криптовалют Thodex. Між тим, засновника біржі запідозрили в шахрайських операціях.

Користувачі побоюються, що їхні заощадження зникнуть.

21 квітня Thodex повідомила, що на п'ять днів припиняються всі операції на біржі. Причиною цього біржа назвала передачу частини компанії зовнішнім інвесторам.

Однак трейдери запідозрили біржу в шахрайстві і подали позов до суду. Влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік з країни.

У той самий час Озер розмістив заяву, в якій пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.

Уряд прийняв рішення заблокувати рахунки компанії, поліція провела обшук в її головному офісі в Стамбулі.

Збитки можуть досягати $2 млрд. Адвокат потерпілих сказав, що гроші, вкладені близько 390 000 активних користувачів, стали "безповоротними". За даними засновника біржі, постраждали близько 30 000 користувачів.