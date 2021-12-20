Новий глава Нацбанку - Петрашко описав образ керівника

13:52 08 липень Київ, Україна

Новий керівник Національного банку України не повинен бути занадто занадто консервативним. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Скажімо, в США були різні керівники Федеральної резервної системи. Одні ведуть більш стимулюючу (експансивну) політику, інші - стримуючу. Хотілося б, щоб новий глава НБУ працював над пом'якшенням монетарних умов, доступом економіки до кредитних ресурсів. Прості розрахунки показують: для зростання економіки на 7-8% ВВП щорічно потрібно кредитування - 320-400 млрд грн на рік. У минулому році у нас цей показник був на рівні 100 млрд грн. Наше завдання - створити умови, за яких бізнесу буде вигідно інвестувати кредитні кошти в свою діяльність і виробляти конкурентоспроможну продукцію ", - розповів міністр.

Петрашко також відзначив, що якщо НБУ буде проводити політику збільшення кредитного ресурсу, його міністерство створить умови для посилення цього позитивного ефекту.

Нагадаємо, що колишній голова Національного банку України Яків Смолій 1 липня написав і подав президенту України заяву про звільнення за власним бажанням. 3 липня Верховна Рада його схвалила.

Однак, як повідомив народний депутат від фракції "Слуги народу", глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, заяву про відставку вже колишнього голови Національного банку України для парламенту стало несподіванкою. Більш того, його звільнення з поста раніше не планувалося.