Новий функціонал державного онлайн-магазину Prozorro Market

18:34 15 вересень Київ, Україна

Кабмін прийняв постанову про роботу першого державного онлайн-магазину Prozorro Market, новий функціонал запрацює вже в жовтні.

"Тепер державні замовники можуть користуватися Prozorro Market для закупівель до 200 тис. грн, а монополісти у своїй області - до 1 млн грн. Раніше верхня межа була лише 50 тис. грн, що істотно обмежувало закупівлі багатьох замовників через Prozorro Market", - наголошується в повідомленні.

Головна мета Prozorro Market - щоб держзакупівлі були такими ж простими, як в інтернет-магазині, і при цьому залишалися ефективними та прозорими.

Серед головних переваг оновленого Prozorro Market виділяються такі:

економія державних коштів - каталог відображає всі цінові пропозиції в кожній групі товару, бізнес дивиться на розцінки конкурентів і знижує свої;

збереження принципу конкуренції - постанова Кабміну впроваджує в Prozorro Market інструмент запиту цінових пропозицій;

бізнес зможе економити час і знизити операційні витрати - щоб потрапити в електронний каталог, досить один раз пройти просту процедуру кваліфікації;

нові, більш низькі та гнучкі тарифи для бізнесу - для підтримки наповнення потрібно заплатити комісію, але тільки в разі підписання угоди: це 3% від суми договору при вартості закупівлі до 50 тис. грн, 2% – до 200 тис. грн і 1% - понад 200 тис. грн, а для держзамовників - безкоштовно.

За словами заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді, ця постанова відкриє для малого та середнього бізнесу, якому потрібні додаткові стимули за часів кризи, ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік.