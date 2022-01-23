Нові правила отримання субсидії - Кабмін

Кабінет Міністрів підписав документ, що обмежує коло осіб, які мають право на субсидію. Так, наприклад, для безробітних українців стало необхідним стати на облік в службі зайнятості. Документ набув чинності 1 травня 2021 року.

Згідно з документом, з травня 2021 призначення житлової субсидії здійснюється тільки після подання нової заяви і декларації про доходи та витрати. Документи на субсидію потрібно подавати з травня по вересень включно. При цьому істотно розширено перелік випадків, коли житлова субсидія не призначається.

Зокрема, субсидію не зможуть отримати домогосподарства, якщо хтось із тих, хто там проживає, має транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше п'яти років (крім мопеда і причепа), або володіє двома транспортними засобами, з року випуску яких пройшло менше 15 років.

Субсидію також не призначатимуть, якщо в складі домогосподарства або в складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, з відсутніми офіційними доходами, або їхній середньомісячний сукупний дохід менше розміру мінімальної заробітної плати. Винятками з цього правила є члени сім'ї, які навчалися за денною формою навчання або зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, перебували в місцях позбавлення волі, або отримували будь-які державні допомоги або соцдопомогу, включаючи допомогу по частковому безробіттю на період карантину.