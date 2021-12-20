Нові поставки газу: що необхідно знати українцям

06:51 05 серпень Київ, Україна

В Європі населення самостійно вибирає постачальників газу в залежності від тарифів і умов. В Україні цю систему запровадили з серпня 2020 року і ніхто з експертів не дається прогнозувати, наскільки це хороше рішення - дати людям самостійно вибирати постачальника блакитного палива.

З першого серпня в Україні повноцінно запрацював закон про ринок природного газу. Депутати прийняли його ще п'ять років тому, але тільки зараз у людей з'явилася можливість самостійно вибирати постачальника блакитного палива.

"Ці постачають компанії будуть намагатися клієнта до себе перетягнути і надавати кращі умови для постачання. Наприклад, якщо ви вдень на роботі, то вам зможуть запропонувати пакет, за яким днем газ не пропонують ", - говорить директор аналітико-дослідницького центру" Інститут міста "Олександр Сергієнко.

Він запевняє, нині знайти постачальника газу нескладно. Всього їх в Україні близько 500. Щоправда, реально надають послуги півсотні компаній. Якщо ви визначилися і вибрали одну з них, то необхідно підписати заяву-приєднання. Крім цього, потенційний постачальник протягом трьох днів повинен повідомити, хоче продавати газ. Якщо все склалося, то слід готувати документи.

"Це право власності на квартиру або на завод, або на фірму. Друге - це технічний паспорт приміщення. Третє, якщо мова йде про фізичну особу, то потрібен паспорт і ідентифікаційний код ", - пояснив Олександр Сергієнко.

Якщо постачальника газу українці не змінили зараз, то в подальшому це все одно доведеться зробити.

"Якщо ви ні з ким не уклали договір поставки газу, то ви звертаєтесь до НАК" Нафтогаз ", який урядом визначено як постачальник останньої надії. Він зобов'язаний надати газ протягом двох-трьох місяців, протягом яких потрібно знайти постачальника ", - розповів директор аналітико-дослідницького центру" Інститут міста ".

Експерти заспокоюють, що через теплу зиму і залишки палива в сховищах, ціни на газ, ймовірно, будуть знижуватися. Сприяє цьому і конкуренція на ринку газопостачання. Справа в тому, щоб отримати якомога більше споживачів, компанії пропонувати більш комфортні умови.