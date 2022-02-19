Нові зміни в порядку отримання субсидій

07:45 24 травень Київ, Україна

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабінет Міністрів України в черговий раз вніс поправки в правила нарахування українцям субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Новий порядок оформлення документів почав діяти з 1 травня. Зокрема, субсидії для українців, які отримували їх, як і раніше, будуть змінені на новий період автоматично - нових документів подавати не потрібно.

За словами Шмигаля, нові правила з травня повинні були забезпечити справедливе нарахування житлової субсидії тим людям, які її дійсно потребують. Після аналізу ситуації, уряд вніс зміни - тепер українцям, які відповідають вимогам нарахування житлової субсидії, допомога буде перепризначатися автоматично.

"Так, змінами передбачено не враховувати доходи від розміщення депозитів при призначенні субсидії, збільшити допустиму суму коштів на депозитному рахунку до 100 тис. грн, не враховувати житлові приміщення, що знаходяться у спільній частковій або спільній власності, а також ті, які розташовані в сільській місцевості. Такі зміни дозволять призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично", - зазначив Шмигаль.

Однак зміни торкнуться лише 15% від усіх домогосподарств, яким необхідно буде оновити документи.