Нові зміни в порядку отримання субсидій

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабінет Міністрів України в черговий раз вніс поправки в правила нарахування українцям субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Новий порядок оформлення документів почав діяти з 1 травня. Зокрема, субсидії для українців, які отримували їх, як і раніше, будуть змінені на новий період автоматично - нових документів подавати не потрібно.
За словами Шмигаля, нові правила з травня повинні були забезпечити справедливе нарахування житлової субсидії тим людям, які її дійсно потребують. Після аналізу ситуації, уряд вніс зміни - тепер українцям, які відповідають вимогам нарахування житлової субсидії, допомога буде перепризначатися автоматично.
Однак зміни торкнуться лише 15% від усіх домогосподарств, яким необхідно буде оновити документи.
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