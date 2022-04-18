Новобудови в Україні виросли в ціні в середньому на 15%

11:41 20 липня Київ, Україна

Безпосередньо забудовники стверджують, що ціни на нове житло залишаються стабільно стійкими в порівнянні з витратами, які потрібні при виконанні будівельних робіт.



Вартість квадратного метра житла в новобудовах в Україні в січні - червні зросла на 10-20% в залежності від ступеня готовності об'єкта і регіону.

Такі дані навела генеральна директорка Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.



Ці дані отримані в результаті опитування керуючих фондів фінансування будівництва (ФФБ).

"Ми проаналізували десятки об'єктів по всій Україні. Переважна більшість вказує на зростання вартості квадратного метра. При цьому собівартість житла зростає швидше, ніж ціна", - сказала Волковська.

Про зростання вартості квадратного метра на 10-20% повідомили 77% респондентів, про зростання більш ніж на 20% - 8%. Тільки 15% відзначили, що вартість житла істотно не змінилася.

При цьому тільки 10% респондентів повідомили про зниження обсягів будівельних робіт, 40% заявили про їхнє зростання більш ніж на 20%, 10% - про зростання на 20%, 20% - на 10%.



Нагадаємо, медіанні ціни на первинному ринку житла в столиці за підсумками квітня знизилися в середньому на 4% в порівнянні з березнем і на 10% - в річному вимірі. Такі дані наведені в дослідженнях порталу Address.ua. Багато в чому ціни знизилися через вихід на ринок п'яти нових об'єктів з цінами нижче середньоринкових.