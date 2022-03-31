Новини Пенсійного фонду України про виплати

10:31 06 листопада Київ, Україна

Пенсійний фонд України заявив про те, що листопадове фінансування пенсійних виплат триває. Воно відбувається згідно із затвердженим графіком.

Фото: На пенсионные выплаты выделили 5,9 млрд гривен - ПФУ

"На пенсійні виплати спрямовано 5,9 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 8,6 млрд грн", - йдеться в ньому.

У ПФУ також відзначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. У той час, як стаж для пенсії встигнуть набрати не всі, в кінці 2020 року українців чекає перерахунок і підвищення мінімальної пенсії з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року - до 1934 грн.

Фото: На пенсионные выплаты выделили 5,9 млрд гривен - ПФУ

Так, повідомляється, що таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

  • для дітей до 6 років - 1921 грн;
  • для дітей 6-18 років - 2395 грн;
  • для працездатних осіб - 2270 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність - 1769 грн;
  • в загальному - 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум з липня 2021-го:

  • для дітей до 6 років - 2013 грн;
  • для дітей 6-18 років - 2510 грн;
  • для працездатних осіб - 2379 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність - 1854 грн;
  • в загальному - 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2021-го:

  • для дітей до 6 років - 2100 грн;
  • для дітей 6-18 років - 2618 грн;
  • для працездатних осіб - 2481 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність - 1934 грн;
  • в загальному - 2393 грн.