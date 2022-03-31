Новини Пенсійного фонду України про виплати

Пенсійний фонд України заявив про те, що листопадове фінансування пенсійних виплат триває. Воно відбувається згідно із затвердженим графіком.
У ПФУ також відзначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. У той час, як стаж для пенсії встигнуть набрати не всі, в кінці 2020 року українців чекає перерахунок і підвищення мінімальної пенсії з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року - до 1934 грн.
Так, повідомляється, що таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.
Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:
- для дітей до 6 років - 1921 грн;
- для дітей 6-18 років - 2395 грн;
- для працездатних осіб - 2270 грн;
- для осіб, які втратили працездатність - 1769 грн;
- в загальному - 2189 грн.
Яким буде прожитковий мінімум з липня 2021-го:
- для дітей до 6 років - 2013 грн;
- для дітей 6-18 років - 2510 грн;
- для працездатних осіб - 2379 грн;
- для осіб, які втратили працездатність - 1854 грн;
- в загальному - 2294 грн.
Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2021-го:
- для дітей до 6 років - 2100 грн;
- для дітей 6-18 років - 2618 грн;
- для працездатних осіб - 2481 грн;
- для осіб, які втратили працездатність - 1934 грн;
- в загальному - 2393 грн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі