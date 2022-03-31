Новини Пенсійного фонду України про виплати

Пенсійний фонд України заявив про те, що листопадове фінансування пенсійних виплат триває. Воно відбувається згідно із затвердженим графіком.

"На пенсійні виплати спрямовано 5,9 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 8,6 млрд грн", - йдеться в ньому.

У ПФУ також відзначили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. У той час, як стаж для пенсії встигнуть набрати не всі, в кінці 2020 року українців чекає перерахунок і підвищення мінімальної пенсії з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року - до 1934 грн.

Так, повідомляється, що таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

для дітей до 6 років - 1921 грн;

для дітей 6-18 років - 2395 грн;

для працездатних осіб - 2270 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 1769 грн;

в загальному - 2189 грн.

Яким буде прожитковий мінімум з липня 2021-го:

для дітей до 6 років - 2013 грн;

для дітей 6-18 років - 2510 грн;

для працездатних осіб - 2379 грн;

для осіб, які втратили працездатність - 1854 грн;

в загальному - 2294 грн.

Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2021-го: