Новорічний стіл подорожчав майже наполовину — Інститут аграрної економіки

У 2022 році ціна новорічного меню із традиційних страв на сім'ю з чотирьох осіб зросла на 43,9% порівняно з минулим роком.
Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ) Юрій Лупенко.
За його словами, традиційний новорічний стіл коштуватиме 2 655,17 грн.
За розрахунками ІАЕ, салат "олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) цього року коштує 281,71 грн. - це на 41,9% більше, ніж наприкінці 2021 року.. Найдорожчими інгредієнтами є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яєць – 44,40 грн (у 2,2 рази), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (у 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (на 58,6% залежно від марки). Ціна овочів для салату цього року становить 20,66 грн: 2 моркви (380 г) коштують 7,45 грн, 5 картоплин (840 г) – 6,64 грн та 2 цибулини (230 г) – 6,57 грн. Вчений зазначив, що станом на кінець 2022 року ціна на картоплю зменшилася на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У той же час, морква та цибуля подорожчали у 2,2 рази та 2,8 раза відповідно.
На 2,5% подорожчав салат "оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Вартість філе оселедця складає 100 грн за 0,5 кг, майонезу (180 г)
За його словами, традиційний новорічний стіл коштуватиме 2 655,17 грн.
За розрахунками ІАЕ, салат "олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) цього року коштує 281,71 грн. - це на 41,9% більше, ніж наприкінці 2021 року.. Найдорожчими інгредієнтами є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яєць – 44,40 грн (у 2,2 рази), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (у 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (на 58,6% залежно від марки). Ціна овочів для салату цього року становить 20,66 грн: 2 моркви (380 г) коштують 7,45 грн, 5 картоплин (840 г) – 6,64 грн та 2 цибулини (230 г) – 6,57 грн. Вчений зазначив, що станом на кінець 2022 року ціна на картоплю зменшилася на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У той же час, морква та цибуля подорожчали у 2,2 рази та 2,8 раза відповідно.
На 2,5% подорожчав салат "оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Вартість філе оселедця складає 100 грн за 0,5 кг, майонезу (180 г)
– 21,41 грн, 1 морквини (190 г) – 3,74 грн, 1 буряків (250 г) – 2,60 грн, 1 цибулини (170 г) – 4,70 грн та 2 картоплин (280 г) – 2 21 грн.
За розрахунками інституту, 2022 року витрати на м'ясні продукти зросли вдвічі. Півкіло нарізки із сирокопченої ковбаси "Салями" коштує 250 грн (у 2,5 рази більше проти 2021 року), підочеревина копчена – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 раза) ). М'ясо птиці на кінець 2022 року залишається найдешевшим серед видів м'яса – 1 кг філе курячого коштує 134,45 грн. (+12%). Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складає 871,45 грн.
Крім цього, у 2022 році 0,5 кг філе оселедця коштує 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн та пачка вершкового масла (200 г) – 65,40 грн. Молочні продукти подорожчали цього року на 30,8–52,2%.
Вартість овочів на новорічному столі складає у середньому 254,95 грн. (+37,5% до минулого року). Ціна картоплі (2 кг) у цьому році становить 15,80 грн, грибів (1 кг) – 77,90 грн, солодкого перцю (0,5 кг) – 59,50 грн, свіжих огірків (0,5 кг) – 34 , 75 грн., свіжих помідорів (1 кг) – 67 грн.
Ціна фруктів на святковому столі за рік зросла на 59,7% – до 168,92 грн.. Мандарини (2 кг) коштують 99,80 грн., банани (1 кг) – 58 грн., 1 лимон (200 г) – 11,12 грн. Батон білого хліба коштує 25,80 грн. (на 3,4% більше). Шоколадні цукерки – у середньому 185 грн. за 1 кг (на 8,8% більше).
Ціна пляшки вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) складає 140 грн (на 28,4% більше, ніж торік) та бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 л) – 209 грн (+16, 1%). Сік "Садочок" (2 л) коштує 50 грн, вода "Моршинська" (1,5 л) - 20,32 грн, солодка вода "Живчик" (2 л) - 33,79 грн.
Вартість новорічного столу з делікатесами, за розрахунками експертів, підвищиться до 3180,17 грн. Банку червоної ікри (120 г) цього року в середньому коштує 280 грн., а 200 г червоної риби – 245 грн.
Вартість бюджетного варіанта новорічного столу у Києві в поточному році становить 2933,77 грн (на 38,2% більше за торішній). Новорічне меню з делікатесами у столиці коштує 3523,77 грн.
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