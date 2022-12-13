Новорічний стіл подорожчав майже наполовину — Інститут аграрної економіки

14:55 13 грудня Київ, Україна

У 2022 році ціна новорічного меню із традиційних страв на сім'ю з чотирьох осіб зросла на 43,9% порівняно з минулим роком.





За його словами, традиційний новорічний стіл коштуватиме 2 655,17 грн.



За розрахунками ІАЕ, салат "олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) цього року коштує 281,71 грн. - це на 41,9% більше, ніж наприкінці 2021 року.. Найдорожчими інгредієнтами є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99



На 2,5% подорожчав салат "оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Вартість філе оселедця складає 100 грн за 0,5 кг, майонезу (180 г) Про це розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ) Юрій Лупенко.За його словами, традиційний новорічний стіл коштуватиме 2 655,17 грн.За розрахунками ІАЕ, салат "олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) цього року коштує 281,71 грн. - це на 41,9% більше, ніж наприкінці 2021 року.. Найдорожчими інгредієнтами є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (зростання цін на 15,5% залежно від виробника), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (на 28,5%), 6 яєць – 44,40 грн (у 2,2 рази), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (у 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (на 58,6% залежно від марки). Ціна овочів для салату цього року становить 20,66 грн: 2 моркви (380 г) коштують 7,45 грн, 5 картоплин (840 г) – 6,64 грн та 2 цибулини (230 г) – 6,57 грн. Вчений зазначив, що станом на кінець 2022 року ціна на картоплю зменшилася на 9,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У той же час, морква та цибуля подорожчали у 2,2 рази та 2,8 раза відповідно.На 2,5% подорожчав салат "оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) – 134,66 грн. Вартість філе оселедця складає 100 грн за 0,5 кг, майонезу (180 г)

– 21,41 грн, 1 морквини (190 г) – 3,74 грн, 1 буряків (250 г) – 2,60 грн, 1 цибулини (170 г) – 4,70 грн та 2 картоплин (280 г) – 2 21 грн.

За розрахунками інституту, 2022 року витрати на м'ясні продукти зросли вдвічі. Півкіло нарізки із сирокопченої ковбаси "Салями" коштує 250 грн (у 2,5 рази більше проти 2021 року), підочеревина копчена – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини свіжий – 250 грн (у 2,2 раза) ). М'ясо птиці на кінець 2022 року залишається найдешевшим серед видів м'яса – 1 кг філе курячого коштує 134,45 грн. (+12%). Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складає 871,45 грн.



Крім цього, у 2022 році 0,5 кг філе оселедця коштує 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17 грн та пачка вершкового масла (200 г) – 65,40 грн. Молочні продукти подорожчали цього року на 30,8–52,2%.



Вартість овочів на новорічному столі складає у середньому 254,95 грн. (+37,5% до минулого року). Ціна картоплі (2 кг) у цьому році становить 15,80 грн, грибів (1 кг) – 77,90 грн, солодкого перцю (0,5 кг) – 59,50 грн, свіжих огірків (0,5 кг) – 34 , 75 грн., свіжих помідорів (1 кг) – 67 грн.



Ціна фруктів на святковому столі за рік зросла на 59,7% – до 168,92 грн.. Мандарини (2 кг) коштують 99,80 грн., банани (1 кг) – 58 грн., 1 лимон (200 г) – 11,12 грн. Батон білого хліба коштує 25,80 грн. (на 3,4% більше). Шоколадні цукерки – у середньому 185 грн. за 1 кг (на 8,8% більше).



Ціна пляшки вина ігристого "Артемівське" (0,75 л) складає 140 грн (на 28,4% більше, ніж торік) та бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 л) – 209 грн (+16, 1%). Сік "Садочок" (2 л) коштує 50 грн, вода "Моршинська" (1,5 л) - 20,32 грн, солодка вода "Живчик" (2 л) - 33,79 грн.



Вартість новорічного столу з делікатесами, за розрахунками експертів, підвищиться до 3180,17 грн. Банку червоної ікри (120 г) цього року в середньому коштує 280 грн., а 200 г червоної риби – 245 грн.



Вартість бюджетного варіанта новорічного столу у Києві в поточному році становить 2933,77 грн (на 38,2% більше за торішній). Новорічне меню з делікатесами у столиці коштує 3523,77 грн.