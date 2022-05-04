Новорічні свята обійдуться дорожче - ціни на продукти виросли на 5-7%

Олег Пендзин - виконавчий директор Українського дискусійного клубу, розповів ЗМІ про те, що новорічні свята обійдуться українцям дорожче. Згідно з оцінкою експертів, вартість продуктового кошика і товарів харчування в Україні піднялася в середньому на 5-7%.

За його словами, ціна традиційного новорічного столу може підвищитися в межах 5-7%. Таку статистику фахівець привів в аналогії з минулим 2019 роком.

«Загальний індекс цін є дуже невеликим. Максимум відсотків на 5-7 зросте вартість (новорічного столу в цьому році - ред.) в порівнянні з торішнім столом», - сказав він.

Також цікаво відзначити, що за розрахунками інших фахівців, в 2019 році середній новорічний стіл для сім'ї з чотирьох осіб за вартість продуктів обійшлися в 1620 гривень. Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив заяву, в якій повідомив, що Міністерство охорони здоров'я не побачило того ефекту від карантину вихідного дня, на який розраховувало під час його призначення.

На додаток глава міністерства сказав, що Міністерство охорони здоров'я не буде рекомендувати і надалі використовувати цей інструмент для стримування зростання захворюваності на коронавірус в Україні.