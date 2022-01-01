«Нове село»: подробиці держпрограми

Заступник міністра розвитку громад і територій України розповів про плани українського уряду щодо розвитку сіл України. Іван Лукеря відзначив, що «Нове село» - це програма, створена для підтримки сільських територій в різних областях країни.

«На сьогодні ми працюємо над програмою регіонального розвитку сільських територій «Нове українське село», де буде передбачено конкретні заходи незалежно від території і областей, буде запропоновано однаковий підхід до планування, інвестицій, реалізації проєктів. Наприклад, підтримка кооперативів в сільській місцевості, для того, щоб об'єднати людей і створювати робочі місця», - сказав він.

Лукеря зауважив, що при плануванні проєктів підтримки регіонів відійшли від звичних обмежень в межах адміністративно-територіальних одиниць і відбувається перехід до підтримки функціональних типів територій, до інвестицій в різні типи територій.

«Територіальний підхід сьогодні є ключовим. У Державній стратегії регіонального розвитку ми визначили 10 таких функціональних типів територій... Для ефективного планування та забезпечення підтримки різних типів територій. Адже ми розуміємо, що сільські території фактично вимирають і не мають зайнятості, або вони знаходяться в Черкаській, Запорізькій, Сумській або Полтавській областях, вони мають спільні виклики. Також гірські території, незалежно, в якій з чотирьох областей - Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій - також мають спільні виклики і загальний потенціал», - додав Лукеря.

Він зазначив, що в кожній громаді також може бути опорна школа, амбулаторія, центр надання адмінпослуг, центр культурних послуг, центр безпеки.