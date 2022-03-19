Нідерланди та Литва побудують сміттєпереробний завод у Львові

14:13 25 жовтня Київ, Україна

Про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові говорять давно і багато. І ось, нарешті, одвічна проблема львівського сміття наближається до вирішення. Стало відомо, що Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) визначився у виборі переможця міжнародного тендера на будівництво механіко-біологічного комплексу з перероблення відходів у Львові.

Як повідомили у Львівській міській раді, генеральним підрядником визначено консорціум компаній WTT Netherlands BV- Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва).

Реалізація проєкту коштом ЄБРР почнеться до кінця 2020 року.

«Разом з тим додаткові внески дають Фонд Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) і Фонд чистих технологій (CTF), який діє від імені Кліматичних інвестиційних фондів», - сказано в повідомленні.

Передбачається, що з моменту підписання договору реалізація проєкту триватиме 24 місяці.

Зараз на місці будівництва майбутнього заводу завершуються підготовчі роботи, а поруч - працює станція компостування. А вже наступним етапом стане власне спорудження комплексу.

Компанії згаданого консорціуму вже будували сміттєпереробні комплекси у Великобританії, Італії та Литві.

Як повідомлялося, конкурс на будівництво заводу був оголошений ще в 2018 році. Його потужність повинна становити 240 тис. т на рік.