Зустріч ОПЕК+, що не відбулася, підняла ціни на нафту - подробиці

Через те, що зустріч представників ОПЕК+ не відбулася, на фондовій біржі знову сталося підвищення цін на нафту. Ранкові торги показали, що марка WTI виросла в ціні на 2%. Лондонська біржа зазначила, що Brent з доставкою на вересень також зробила невеликий стрибок +0,49%, до 77,54 долара за барель.

За понеділок Brent подорожчала на $0,99 (1,3%), до $77,16 за барель. Серпневі ф'ючерси на WTI до цього часу дорожчали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,59 (2,12%), до $76,75 за барель. Зустріч міністрів ОПЕК+ знову не відбулася в понеділок, повідомили «Інтерфаксу» кілька джерел, знайомих з ситуацією. Секретаріат ОПЕК підтвердив скасування зустрічі.

«Після консультацій з міністром енергетики Саудівської Аравії, принцом Абдулазізом бен Салманом і віцепрем'єром РФ Олександром Новаком, головою і співголовою міністерської зустрічі ОПЕК+, засідання скасовано. Дата наступної зустрічі буде призначена пізніше», - йдеться в повідомленні.

ОПЕК+ третій день не може домовитися про збільшення нафтовидобутку з серпня. Причина - позиція ОАЕ. Країна не проти збільшення видобутку, але хоче змінити для себе базу відліку зниження нафтовидобутку - з 3,168 до 3800000 б/д.

Зустріч була призначена на 16:00, але після двогодинного очікування було оголошено, що вона не відбудеться. Весь цей час між різними міністрами йшли консультації, які, ймовірно, не привели до успіху.