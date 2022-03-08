Кілька тисяч правок до Держбюджету 2021 - чи вистачить грошей?

Ярослав Железняк висловив свою думку про внесення правок в новий державний бюджет 2021 року. Народний депутат від партії «Голос» критично поставився до майже 2,5 тисячі правок.

«Зазвичай депутати щорічно й вносять від 2-3 тисяч поправок до бюджету. Так що говорити про цілеспрямований спам не варто. Якщо врахувати всі поправки, то не вистачить і 3-х бюджетів», - повідомив нардеп.

Парламентарій додав, що комітет ВР з питань бюджету має відсіяти правки до 15 жовтня. А 20 жовтня проєкт держбюджету зі змінами від комітету винесуть в сесійну залу на голосування.

Нагадаємо, 14 вересня Кабмін на позачерговому засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2021 рік і вніс його до Верховної Ради. Проєкт державного бюджету України на 2021 передбачає зростання ВВП на рівні 4,6%, інфляцію на рівні 7,3%.

Документ також передбачає підвищення мінімальної зарплати, виплати пенсіонерам старше 75 років, кошти на будівництво доріг і нові пасажирські вагони. Також відомо, що в держбюджеті-2021 витрати на безпеку і оборону будуть закладені на рівні до 6% ВВП України. Мінфін вперше вніс в проєкт держбюджету виплати ВВП-варантами.

Згідно з бюджетом, Україна в 2021 році виплатить 5 млрд гривень кредитів за гарантійними зобов'язаннями. Одним з основних пріоритетів держбюджету 2021 стане збільшення витрат на освіту. Збільшити їх хочуть на 34 мільярди гривень.