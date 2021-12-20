НЕС-2030 врегулює роботу міністерств

Постанова №179 від 3 березня «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року» врегулює багато з того, що відбувається в Україні. Зокрема, Національна економічна стратегія-2030 (НЕС-2030), буде фундаментом для прийняття законопроєктів, розробки заходів і стратегій різних міністерств.

Уряд затвердив національну економічну стратегію до 2030 року на засіданні 3 березня. До створення НЕС-2030 приєдналися понад 500 учасників: представники понад 20 аналітичних центрів, більше ніж 30 бізнес-асоціацій, 40 органів виконавчої влади, експертного співтовариства і громадянського суспільства, народні депутати.

НЕС-2030 повинен синхронізувати діяльність міністерств, визначивши конкретні пріоритети державної політики. Документ також виступить основою для розробки законодавчих ініціатив, адже визначає вектори розвитку економіки на найближчі роки.

Відзначимо, моніторинг виконання Національної економічної стратегії до 2030 року буде здійснюватися на Єдиному вебпорталі електронного управління шляхом аналізу досягнення цільових індикаторів документа. Результати моніторингу виконання Стратегії будуть розглядатися Кабінетом Міністрів України. Очікується, що перегляд Стратегії здійснять в 2024 і 2027 роках з урахуванням результатів її виконання.