Нерезиденти купують ОВДП - гривня зміцнюється

Богдан Данилишин опублікував в соціальних мережах пост про основні причини зміцнення гривні. Глава Ради Національного банку України (НБУ) вказав, що основною причиною став продаж валюти іноземцями для закупівлі ОВДП України.

Як зазначив Данилишин, за останній тиждень вкладення нерезидентів в державні цінні папери України збільшилися на 5,9 млрд гривень, що збільшило частку нерезидентів в структурі власників ОВДП з 8,5% до 8,8%. Інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти за тиждень склали майже 300 млн доларів.

"Заспокійливий вплив на валютний ринок мали також надходження протягом минулого тижня окремих траншів міжнародної кредитної допомоги від ЄС і Світового банку і завершення 18 грудня розрахунків за єврооблігації, додатково розміщені Міністерством фінансів на біржі Euronext Dublin", - пояснив Данилишин.

За його даними, міжнародні резерви НБУ зросли до понад 28 млрд доларів, що є найвищим значенням з серпня 2020 року.

"Додаткову підтримку міжнародних резервів НБУ матиме успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ в форматі Stand-By, який почався на цьому тижні в дистанційному форматі", - додав він.

На минулому тижні курс долара впав нижче 28 гривень і досяг мінімуму з початку вересня. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів для стримування зміцнення гривні.