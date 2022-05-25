Нерезиденти купують ОВДП - гривня зміцнюється

15:00 22 грудня Киев, Украина

Богдан Данилишин опублікував в соціальних мережах пост про основні причини зміцнення гривні. Глава Ради Національного банку України (НБУ) вказав, що основною причиною став продаж валюти іноземцями для закупівлі ОВДП України.

Фото: Гривна укрепляется из-за продажи валюты нерезедентами - Данилишин

Як зазначив Данилишин, за останній тиждень вкладення нерезидентів в державні цінні папери України збільшилися на 5,9 млрд гривень, що збільшило частку нерезидентів в структурі власників ОВДП з 8,5% до 8,8%. Інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти за тиждень склали майже 300 млн доларів.

"Заспокійливий вплив на валютний ринок мали також надходження протягом минулого тижня окремих траншів міжнародної кредитної допомоги від ЄС і Світового банку і завершення 18 грудня розрахунків за єврооблігації, додатково розміщені Міністерством фінансів на біржі Euronext Dublin", - пояснив Данилишин.

За його даними, міжнародні резерви НБУ зросли до понад 28 млрд доларів, що є найвищим значенням з серпня 2020 року.

Фото: Гривна укрепляется из-за продажи валюты нерезедентами - Данилишин

"Додаткову підтримку міжнародних резервів НБУ матиме успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ в форматі Stand-By, який почався на цьому тижні в дистанційному форматі", - додав він.

На минулому тижні курс долара впав нижче 28 гривень і досяг мінімуму з початку вересня. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів для стримування зміцнення гривні.