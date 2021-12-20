Непрацюючі кредити в Україні зменшилися - НБУ

Національний банк України підрахував кількість кредитів, які не виплачуються населенням. У січні 2021 року їх було понад 41%, на кінець березня цифра зменшилася - 40,37%. Це означає, що українці почали виплачувати кредитні позики.

Якщо розділити загальну кількість непрацюючих кредитів між державними установами та банками з іноземним капіталом, то в перших їх більше ніж 56%, а в других тільки 27,4%. Також відомо, що в банківських установах з приватним капіталом в «підвішеному» стані опинилося майже 14% кредитів.

Раніше повідомлялося, що креативна економіка та туризм отримають доступ до пільгових кредитів.

Також відомо, що Україна достроково погасила кредит перед Deutsche Bank. З урахуванням відсотків виплати склали 354 млн - такі дані наводять ЗМІ. Як зазначається, мова йде про бридж-кредит на пів року, який Україна отримала в кінці 2020-го з можливістю дострокового погашення в разі зміни ринкової ціни єврооблігацій нашої держави.