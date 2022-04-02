Неофіційно влаштовані українці недоплачують до бюджету 95 млрд гривень на рік

Україна щорічно втрачає гроші з бюджету на українцях, які працюють неофіційно. Згідно зі статистикою Державної служби зайнятості, тіньова зайнятість на ринку праці позбавляє держбюджет виплат в розмірі 43 млрд гривень на несплаті ПДФО і 52 млрд гривень на єдиний соціальний внесок.

Ці цифри розраховані виходячи з мінімальної заробітної плати, але рівень недонадходжень буде ще вищим, якщо враховувати середній розмір зарплат в Україні, розповіла заступниця міністра економіки Світлана Глущенко.

Чиновниця пояснила, що при підрахунку загальних втрат від тіньової зайнятості також слід враховувати непрямі, але непрямі - "втрачені життя громадян через неналежні умови праці та інвестиції, які не надійшли через відсутність нормального конкурентного середовища", вказала заступниця міністра.

На її думку, в цілому Україна втрачає від тіньової праці "мільярди, якщо не сотні мільярдів гривень".

Глущенко також вказала, що на сьогодні фактично кожен п'ятий українець працює неофіційно. За даними Держстату, в розрізі професійних сфер найбільша кількість незадекларованої праці в "найпростіших професіях, які не потребують спеціальної підготовки або освіти" (1,445 млн осіб).

Багато неоформлених працівників і серед кваліфікованих фахівців з інструментами (331 тис.), працівників торгівлі та послуг (132,9 тис.). Однак має поширення неформальний сектор і серед професіоналів (44,9 тис.), фахівців (28,9 тис.), керівників (5,5 тис.), технічних службовців (4,4 тис.).

"Той факт, що неформально зайнятими є переважно особи з невисоким рівнем освіти, які виконують просту, некваліфіковану працю, формує в суспільстві негативне ставлення до робітничих професій. Як наслідок, молодь відмовляється від робітничих професій, створює певний дисбаланс на ринку праці", - вважає Глущенко.

Всього ж на цей момент, за підрахунками Держстату, в Україні 3,27 млн осіб повністю або частково працюють без оформлення. Глущенко, втім, акцентує, що точну кількість неоформлених працівників назвати складно.