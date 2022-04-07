«Трохи помилився»: Смілянський перебільшив доходи українських листонош

Глава «Укрпошти» зовсім недавно дав інтерв'ю для ЗМІ, де розповів, що українські поштарі отримують значні надбавки до зарплати. На думку Смілянського - листоноша в Україні заробляє до 1 000 доларів на місяць. Тепер генеральний директор Укрпошти Смілянський написав спростування в своїх соціальних мережах.

"Із зарплатою в $1000 я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла більш ніж в 2 рази: зі $110 до $250+ без премій, але ще явно не досягла $ 1000", - написав Смілянський.

Він пояснив, що $1000 - це сума, на яку, в середньому в місяць, листоноші продають товарів і послуг. За що отримують премію в 10 000 грн.

Глава Укрпошти додав, що в компанії є робочі спеціальності з окладом вище 28 000 грн (кур'єри, сортувальники), але про них мова не йшла в цитаті про зарплату листонош.

"Вибачаюся, якщо така цитата когось із листонош образила. Але ми знаємо, як виправити ситуацію за три роки, щоб у листонош був той рівень зарплати, про який я говорив", - написав Смілянський.

Глава Укрпошти назвав три кроки, які повинні привести до підвищення зарплат листонош: впровадження пересувних відділень, повна цифровізація заради підвищення продуктивності і розвиток сільських поштових відділень.