«Трохи помилився»: Смілянський перебільшив доходи українських листонош

Глава «Укрпошти» зовсім недавно дав інтерв'ю для ЗМІ, де розповів, що українські поштарі отримують значні надбавки до зарплати. На думку Смілянського - листоноша в Україні заробляє до 1 000 доларів на місяць. Тепер генеральний директор Укрпошти Смілянський написав спростування в своїх соціальних мережах.
Він пояснив, що $1000 - це сума, на яку, в середньому в місяць, листоноші продають товарів і послуг. За що отримують премію в 10 000 грн.
Глава Укрпошти додав, що в компанії є робочі спеціальності з окладом вище 28 000 грн (кур'єри, сортувальники), але про них мова не йшла в цитаті про зарплату листонош.
Глава Укрпошти назвав три кроки, які повинні привести до підвищення зарплат листонош: впровадження пересувних відділень, повна цифровізація заради підвищення продуктивності і розвиток сільських поштових відділень.
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