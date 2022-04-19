Німецький виробник побутової хімії Henkel йде з росії

Центральний офіс німецького виробника побутової хімії Henkel готує процедуру виходу з росії. Весь цей час компанія тісно співпрацюватиме з російськими командами і продовжуватиме виплачувати зарплату 2500 працівникам у країні.
За словами Кнобеля, компанія надає підтримку співробітникам та іншим громадянам в Україні, збираючи для них грошові пожертвування та продукти харчування.
Henkel співпрацювала з СРСР з 1979 року — тоді в Ленінградській області за ліцензією та рецептурою компанії почали виробляти клей «Момент». Повноцінно на російському ринку Henkel почала працювати з 1990 року, коли було засноване перше спільне підприємство "Совхенк" у місті Енгельс. Крім "Моменту" компанії належать бренди Persil, Pril, Bref, Vernel, "Пемолюкс", "Пемос", "Ласка", "Дені", Losk, Somat, Clin, Fa, Taft, Brillance, IGORA System, Natural Styling, Bonacure, OSiS, Seah, Silhouette, Indola, Shamtu та інші. На території країни працюють 11 підприємств.
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