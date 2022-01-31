Німці дали прогноз щодо термінів сертифікації ПП-2

Незважаючи на те, що Росія вже зареєструвала дочірню компанію, запуск газопроводу «Північний потік-2» з високою ймовірністю не буде сертифікований до кінця першого півріччя 2022 року.
Про це висловився президент Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн.
"Завершення навряд чи можливе в першому півріччі", - припустив Хоманн.
За його словами, запис про створення дочірньої компанії вже є, але подальших кроків з цього питання поки що немає.
Нагадаємо, що «Газпром» виконав одну з вимог Німеччини, започаткувавши дочірнє підприємство Gas for Europe GmbH, призначене для роботи з німецькою ділянкою газопроводу «ПП-2». А за кілька тижнів до цього російський холдинг офіційно заявив про завершення будівництва та повну готовність до експлуатації «Північного потоку-2».
Bundesnetzagentur, Федеральне мережеве агентство Німеччини, своєю чергою має прийняти рішення про сертифікацію оператора. Проте ще раніше голова агентства говорив, що у першому півріччі на запуск не можна розраховувати.
Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок погрожувала жорсткими заходами у відповідь на подальшу агресію Росії проти України. Зокрема, вона заявила, що кроки будуть серйозними, у тому числі й щодо ПП-2.
У цей час заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації допускає факт затягування сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Він додав, що взагалі існує ймовірність того, що «ПП-2» можуть не просертифікувати.
Про це висловився президент Федерального мережевого агентства Йохен Хоманн.
"Завершення навряд чи можливе в першому півріччі", - припустив Хоманн.
За його словами, запис про створення дочірньої компанії вже є, але подальших кроків з цього питання поки що немає.
Нагадаємо, що «Газпром» виконав одну з вимог Німеччини, започаткувавши дочірнє підприємство Gas for Europe GmbH, призначене для роботи з німецькою ділянкою газопроводу «ПП-2». А за кілька тижнів до цього російський холдинг офіційно заявив про завершення будівництва та повну готовність до експлуатації «Північного потоку-2».
Bundesnetzagentur, Федеральне мережеве агентство Німеччини, своєю чергою має прийняти рішення про сертифікацію оператора. Проте ще раніше голова агентства говорив, що у першому півріччі на запуск не можна розраховувати.
Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок погрожувала жорсткими заходами у відповідь на подальшу агресію Росії проти України. Зокрема, вона заявила, що кроки будуть серйозними, у тому числі й щодо ПП-2.
У цей час заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації допускає факт затягування сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Він додав, що взагалі існує ймовірність того, що «ПП-2» можуть не просертифікувати.
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