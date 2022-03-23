Нафтові котирування переступили рекордний мінімум з травня

Нафтові котирування, як відзначають експерти, впали до свого мінімуму за останні 5 місяців. Попри цей показник, на біржі відзначають невелике зростання ціни після різкого падіння вартості.

На лондонській біржі ICE Futures вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent виросла на 0,15 долара, або на 0,4%, і торгувалася біля позначки 37,8 долара за барель. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на 1,47 долара, або на 3,8%, до мінімального значення з 29 травня.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) ціна ф'ючерсів на американську нафту WTI піднялася на 0,03 долара, або на 0,08%, склавши 36,2 долара за барель. У четвер ф'ючерси подешевшали на 1,22 долара, або на 3,3%, до мінімуму з 1 червня.

За оцінками нафтових експертів, жовтень може стати найгіршим місяцем для нафтового ринку з травня цього року: нафта Brent подешевшала на 7%, а нафта WTI - більш ніж на 9%.

Нагадаємо, українцям починають приходити платіжки за газ з астрономічними сумами. Борги за газ нараховують заднім числом через те, що перераховують обсяги, враховуючи температурний коефіцієнт і стверджуючи, що споживачі використовували більше блакитного палива, ніж показав лічильник. Борги використовують для того, щоб утримати клієнта від переходу до конкурентів.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, як вплине на розмір субсидії підвищення ціни на газ з листопада 2020 року. За словами Музиченка, збільшення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги тягне збільшення розміру субсидій. «Механізм субсидій полягає в тому, що для домогосподарства визначається той обсяг платежу, який воно здійснює в залежності від доходів. Оскільки доходи в цій ситуації не зміняться, а змінюються витрати, то вся додаткова сума витрат лягає власне на субсидії», - роз'яснив він.