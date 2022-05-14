Нафтові ціни опустилися після стрибка більш ніж на 2%

11:42 11 серпня Київ, Україна

Побоювання трейдерів, пов'язані з новою хвилею коронавірусу у світі, продовжують чинити тиск на ринок нафти.

Багато країн, у тому числі Китай, знову вводять карантинні обмеження, і це вже почало позначатися на обсягах попиту на нафту, пише Bloomberg.

За даними агентства, не менше чотирьох азіатських нафтопереробних компаній мають намір у вересні закупити у Saudi Aramco менше сировини, ніж прописано в наявних контрактах.

"Більшість азіатських країн нарощують темпи вакцинації і в кінцевому підсумку послаблять карантинні заходи", - відзначає віцепрезидент IHS Markit Віктор Шум.

Проте, експерт очікує, що швидке зростання попиту на нафту, що відзначався раніше в цьому році, істотно сповільниться до кінця року.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:05 мск становила $70,47 за барель, що на $0,16 (0,23%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $1,59 (2,3%) - до $70,63 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $68,10 за барель, що на $0,19 (0,28%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $1,81 (2,7%) - до $68,29 за барель.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали скорочення запасів у США минулого тижня на 816 тис. барелів. Зниження резервів, якщо воно буде підтверджене офіційною доповіддю Міненерго в середу, буде зафіксовано за підсумками третього тижня поспіль.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікують, що запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 600 тис. барелів, бензину - на 2,4 млн барелів, дистилятів - на 600 тис. барелів.