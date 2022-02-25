Нафтопродукти з Білорусі - чим загрожує Україні заборона на поставку

Як відомо, основною статтею українського імпорту з Білорусі є продукти нафтопереробки. За інформацією Держстату, більше ніж 50% імпорту з Білорусі складають нафтопродукти, це майже 1,5 млрд дол. (з 2,8 млрд дол. загального імпорту). За підсумками ж січня-квітня 2021 року Білорусь стала основним імпортером бензинів в Україну, поставивши 308,8 тис. тонн бензину із загального обсягу в 362 тис. тонн, що в півтора раза більше ніж в січні-квітні 2020 року, повідомляє Консалтингова група «А-95».

Також в квітні 2021 року більше ніж 70% дорожнього бітуму в Україну поставляли з Білорусі (66,9 тис. тонн), на другому місці знаходиться Греція з 18 тис. тонн і на третьому - Польща з 6 тис. тонн, що на 25% менше, ніж в квітні 2020 року.

Подібні великі обсяги нафтопродуктів, що ввозяться в Україну з Білорусі, роблять питання майбутніх санкцій, обмежень або заборон на поставку даного виду товару дуже болючим для обох країн, що, на думку експертів, робить можливе ембарго малоймовірним.

Так, на думку директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, заборона на поставку нафтопродуктів в Україну з боку Олександра Лукашенка малоймовірна, хоча в 2020 році Україна купила у Білорусі 0,85 млн тонн бензину (більше ніж 30% українського ринку), дизпалива - 2,2 млн тонн (теж більше ніж 30% ринку), 0,38 млн тонн скрапленого газу (17%) і 0,58 млн т бітуму (50% ринку).

«Я в це (заборона поставки нафтопродуктів. - авт.) не вірю. Україна формує основний прибуток білоруської нафтопереробки, яка в свою чергу є одним з локомотивів білоруської економіки. Мозирський НПЗ, який стоїть на кордоні з нами, по дизпаливу і бітуму практично повністю працює на український ринок, Білорусь же забезпечує переважно Новополоцький НПЗ, розташований на півночі. Тобто Україна годує Білорусь (безумовно, після Росії). Саме тому я не вірю, що Лукашенко буде навіть натякати на проблеми з паливом», - написав Сергій Куюн на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Якщо ж президент Білорусі зважиться на такий крок, то «Укртатнафта» повинна буде наростити переробку на 2 млн тонн (в два рази), що цілком реально, підкреслює експерт, не кажучи вже про імпорт морським шляхом.

Єдина проблема - бітум, перекрити його імпорт з Білорусі шляхом власного виробництва та імпорту морем вдасться лише наполовину, але це некритично, тому що можна буде будувати більше доріг і об'єктів, які потребують його при будівництві.

В цілому, на думку Сергія Куюна, Україна знайде, чим замістити білоруські нафтопродукти, а ось чи виживе без продажів в Україну білоруська нафтопереробка, питання. Разом з тим, на його думку, це шанс для зростання власної нафтопереробки.