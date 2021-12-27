Нафта зросла в ціні - вперше за місяць

Ринок нафти знову змінює свої позиції. Після значного падіння, а потім - стабілізації цін, вартість «чорного золота» знову поповзла вгору. З середини березня марка Brent вперше піднялася вище позначки в 65 доларів.

Вартість нафти Brent вперше з середини березня піднялася до $68 за барель в ході торгів у вівторок. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:31 КСК у вівторок становить $68,02 за барель, що на $0,97 (1,45%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $64,25 за барель, що на $0,87 (1,37%) вище рівня на закриття попередньої сесії.

Дія травневого ф'ючерсу на нафту WTI минає із закриттям торгів у вівторок. Більш активно торгується червневий контракт, в ході торгів додає в ціні $0,8 (1,26%), перебуваючи на рівні близько $64,23 за барель.