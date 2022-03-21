Нафта стала рости в ціні - 27 жовтня 2020 року

Після оголошення Лівією про збільшення обсягів видобутку, нафтові ф'ючерси різко впали, що значно похитнуло ринок. Однак у вівторок показники нарешті поповзли вгору.

Пропозиція нафти на світовому ринку, ймовірно, буде перевищувати попит, оскільки захворюваність на COVID-19 в багатьох країнах, включаючи США і Європу, зростає, і уряди змушені вводити нові карантинні обмеження. Слабкі надії на можливість прийняття в Штатах чергового пакета стимулювальних заходів до листопадових президентських виборів підсилюють "ведмежий" настрій трейдерів.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures вранці у вівторок, 26 жовтня, склала $40,73 за барель, що на $0,27 (0,67%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подешевшали на $1,31 (3,1%).

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підросла на $0,22 (0,57%) до рівня попередньої сесії - до $38,78 за барель. У понеділок ф'ючерси подешевшали на $1,29 (3,2%).

Значення ф'ючерсів як на Brent, так і на WTI за підсумками торгів 26 жовтня були мінімальними з 2 жовтня.

"Ми бачимо зростання захворюваності на COVID-19 в більшості регіонів Європи і США, і це йде всупереч з відновленням економічної активності", - відзначає аналітик CMC Markets Майкл МакКарті.

"Збільшення постачання нафти з Лівії буде чинити тиск на ринок", - наводить слова МакКарті агентство Bloomberg.