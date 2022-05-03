Нафта знову знизила свої розцінки - зведення на четвер

Четвергові нафтові котирування показують зниження цін на нафту, в порівнянні з розцінками на день раніше. Експерти відзначають, що вартість знизилася на 0,15% і тепер становить 48,18 долара за барель.

На лондонській біржі ICE Futures лютневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш Brent впали в ціні на 0,07 долара. За попередні торги нафта Brent подорожчала на 0,83 долара, або на 1,8%, склавши 48,25 долара за барель.На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX січневі ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 0,11 долара, або на 0,24%, і торгувалися біля позначки в 45,17 долара за барель. У середу контракт подешевшав на 0,73 долара, або на 1,6%, склавши 45,28 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зменшилися на 679 тис. барелів, але виросли запаси бензину і дистилятів.

За інформацією Bloomberg, ОПЕК+ домоглися прогресу за угодою про обмеження видобутку нафти. ОПЕК+ проведе засідання в четвер після перенесення переговорів на два дні, за які нафтовиробники розраховували прийти до консенсусу.