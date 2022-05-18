Нафта знову знижується в ціні - аналіз експертів

Нафтові котирування росли до максимуму перші дев'ять місяців 2020 року. Тепер розцінки на нафту змінюють свої позиції і слабо знижуються. Про це свідчать результати торгів.

На лондонській біржі ICE Futures вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent подешевшала на 0,08 долара, або на 0,16%. Нафта торгувалася біля позначки в 50,68 долара за барель. Напередодні Brent подорожчала на 0,47 долара, або на 0,9%, склавши 50,76 долара за барель - максимум з 4 березня.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) січневі ф'ючерси на американську нафту WTI впали в ціні на 0,06 долара, або на 0,13%. Нафта торгувалася біля позначки в 47,56 долара за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на 0,63 долара, або на 1,3%, склавши 47,62 долара за барель. Це найвищий показник з 26 лютого.

За оцінками агентства Bloomberg, очікування швидкого відновлення попиту на нафту слідом за масовою вакцинацією від COVID-19 привели до істотного підйому цін на нафту. Проте ще треба подолати низку проблем в короткостроковій перспективі - від зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в низці регіонів, до збільшення видобутку ОПЕК+.

Нагадаємо, ОПЕК прогнозує, що світовий попит на нафту в 2020 році знизиться на 9,77 млн барелів на добу в порівнянні з 2019 роком. У звіті ОПЕК відзначається, що слабкі дані по Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) за третій квартал на тлі зниження попиту на транспортне паливо в США і європейських країнах ОЕСР призвели до перегляду попиту в бік зниження на 0,18 млн барелів на добу - до 89,99 млн барелів на добу. За оцінками ОПЕК, в 2021 році світовий попит на нафту виросте на 5,9 млн барелів на добу і складе 96,89 млн барелів на добу. Цей показник на 0,35 млн барелів на добу нижчий, ніж прогнозувалося в листопаді.