Нафта знижується в ціні через COVID-19

Дані біржових торгів свідчать про те, що котирування нафти знову поповзли вниз. Це сталося після оприлюднення свіжих даних про захворюваність коронавірусом в світі.

До 9:16 EET грудневі ф'ючерси на Brent дешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $0,14 (0,33%), до $42,31 за барель. За вівторок Brent подорожчав на $ 0,73 (1,8%).

Листопадові ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX на $0,15 (0,37%), до $40,05 за барель. За попередню сесію контракти подорожчали на $0,77 (1,95%).

Зростання кількості заражень коронавірусом зараз чітко спостерігається в багатьох великих економіках, кажуть експерти AxiCorp.

«Питання полягає в тому, як контролювати його поширення і чи відіб'ються більш масштабні обмеження на економічній активності та мобільності», - сказав Dow Jones головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес.

За даними Університету Джонса Хопкінса на 8:00 EET, з початку пандемії COVID-19 в світі було виявлено 38 066 297 випадків зараження коронавірусом. Приріст за останню добу становив 264 771.