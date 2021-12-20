Нафта знижується в ціні - цифри на 5 квітня

Триденна пауза в торгах дала свій результат - експерти відзначили падіння цін на нафту на ранкових торгах 5 квітня. Багато хто прогнозує, що 1% падіння - це лише початок і Brent знизить свою вартість до $59,5-60.

Згідно з даними торгів, вранці в понеділок червневі ф'ючерси на Brent подешевшали до $64,22 за барель (-0,99%), тоді як вартість травневих ф'ючерсів на техаську WTI впала до $60,87 (-0,94%).

На думку аналітиків, сьогодні ринок нафти перебуває в стані невизначеності, чекаючи сигналів з боку попиту. Так, на одній шальці терезів - зростаючий попит на сировину в Сполучених Штатах, а на іншій - введення нових локдаунів в країнах ЄС.

Варто відзначити, що минулого тижня зростанню цін на «чорне золото» сприяла НП в Суецькому каналі, яка принесла світовій економіці щоденні збитки на суму $9,6 млрд. Ціни на нафту при цьому зросли на 6%. Також позитивом для ринку стали дані Міненерго США про скорочення запасів сировини в Штатах на 876 000 барелів і бензину - на 1,74 млн барелів.

Плюс члени ОПЕК+ на минулому тижні домовилися про збільшення нинішнього рівня видобутку на 350 000 б/д протягом наступних двох місяців і на 450 000 б/д - в липні. На тлі цього рішення вартість WTI підскочила до $61,7 за барель. При цьому в найближчій перспективі аналітики не виключають поступового зниження вартості Brent до $59,5-60. За їхніми словами, зростання цін можливе в разі, якщо котирування закріпляться вище $65-66,5 за барель і протримаються на цьому рівні протягом декількох сесій.