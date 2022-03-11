Нафта знижується в ціні - 19 жовтня 2020 року

11:03 19 жовтня Київ, Україна

Зростання захворюваності на коронавірус впливає на всі економічні сфери світу. Винятком не стала і нафтова біржа, де 19 жовтня експерти відзначили зниження нафтових котирувань.

На Лондонській біржі ICE Futures ціна на грудневі ф'ючерси північноморської суміші Brent знизилася на 0,07 долара, або на 0,16%, склавши 42,86 долара за барель. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подешевшали на 0,23 долара, або на 0,5%, склавши 42,93 долара за барель.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вартість листопадових ф'ючерсів на американську нафту WTI впала на 0,1 долара, або на 0,24%, склавши 40,78 долара за барель. У п'ятницю ф'ючерси подешевшали на 0,23, або на 0,5%, і торгувалися на рівні 42,93 долара за барель. За минулий тиждень нафта еталонних марок незначно подорожчала - Brent виросла в ціні на 0,2%, WTI - на 0,7%.

У центрі уваги нафтового ринку знаходиться онлайн-засідання міністрів моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), які в понеділок обговорять ситуацію на нафтовому ринку і виконання домовленостей щодо зниження нафтовидобутку.