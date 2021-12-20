Нафта знижує свою вартість

10:57 29 липень Київ, Україна

Опубліковані ранкові дані біржових торгів вказують на те, що вартість нафти знижується. Це відбувається на тлі очікування даних Міненерго США про запаси нафтопродуктів в країні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,2 за барель, що на $ 0,02 (0,05%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,08 (0,19%) - до $ 40,96 за барель.

Запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 6,8 млн бар. і склали 531 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 1100000 барелів, дистилятів - на 187 тис. Барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга зросли на 1100000 барелів, показали дані API, опубліковані напередодні. Аналітики очікували збільшення запасів на 357 тис. Бар. Дані уряду США повинні з'явитися 29 липня увечері.

Фото: Стоимость на нефть разных марок падает

«Це повинно тимчасово зняти деякі побоювання з приводу продовження зниження попиту», - зазначив у своїй записці Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків AxiCorp.

У той же час посилюється пандемія COVID-19 підтримує побоювання з приводу падіння попиту на паливо, веде до його перевиробництва. У всьому світі зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій, включаючи США, найбільшого в світі споживача нафти.

Фото: Стоимость на нефть разных марок падает

Спроби підтримати економіку США і надати допомогу американцям під час Коронавірусних спалаху не увінчалися успіхом, оскільки 28 липня республіканці не погодилися з їх власним планом надання стабілізаційного пакету на $ 1 трлн.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,66 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,61)