Нафта знижує свою вартість

10:57 29 липень Київ, Україна

Опубліковані ранкові дані біржових торгів вказують на те, що вартість нафти знижується. Це відбувається на тлі очікування даних Міненерго США про запаси нафтопродуктів в країні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,2 за барель, що на $ 0,02 (0,05%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися в ціні на $ 0,08 (0,19%) - до $ 40,96 за барель.

Запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 6,8 млн бар. і склали 531 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 1100000 барелів, дистилятів - на 187 тис. Барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга зросли на 1100000 барелів, показали дані API, опубліковані напередодні. Аналітики очікували збільшення запасів на 357 тис. Бар. Дані уряду США повинні з'явитися 29 липня увечері.

«Це повинно тимчасово зняти деякі побоювання з приводу продовження зниження попиту», - зазначив у своїй записці Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків AxiCorp.

У той же час посилюється пандемія COVID-19 підтримує побоювання з приводу падіння попиту на паливо, веде до його перевиробництва. У всьому світі зареєстровано рекордну кількість нових інфекцій, включаючи США, найбільшого в світі споживача нафти.

Спроби підтримати економіку США і надати допомогу американцям під час Коронавірусних спалаху не увінчалися успіхом, оскільки 28 липня республіканці не погодилися з їх власним планом надання стабілізаційного пакету на $ 1 трлн.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,72 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,66 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,61)