Нафта реагує на вибори президента США

Вартість нафти на ринку відреагувала на вибори президента США. Експерти зафіксували зниження розцінок на чорне золото попри різке зниження його запасів в Америці. Є небезпека, що через перемогу на виборах Байдена нафтові котирування знову впадуть в ціні.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,63 за барель, що на $0,60 (1,46%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,56 (1,43%) - до $38,59 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $41,23 і $39,15 відповідно.

Байден сказав в середу, що очікує перемоги на виборах, одночасно Трамп пригрозив кільком штатам судовими позовами і пообіцяв вимагати перерахунку голосів у Вісконсині, де перемогу здобув демократ.

«Наступні кілька тижнів можуть бути вельми неспокійними з ризиком судових розглядів і перерахунку», - йдеться в записці аналітиків RBC Capital Markets.

Водночас ослаблення попиту в Європі продовжувало чинити тиск на настрої, при цьому середній показник автомагістралі у Франції, Італії та Іспанії впав до найнижчого рівня з кінця червня, говориться в повідомленні ANZ Research.

Підтримку ринку надали дані Міністерства енергетики США, опубліковані в середу, які показали зниження запасів у країні минулого тижня на 8 млн барелів - до 484 400 000 барелів. Незважаючи на істотне зниження, розмір запасів залишається приблизно на 7% вищим середнього рівня за п'ять років. Запаси в Кушингу, де зберігається нафта, яка торгується на NYMEX, виросли на 936 тис. барелів - до 60,9 млн барелів.