Нафта дорожчає після значного здешевлення

За останній тиждень нафтові показники міняли своє положення кілька разів. Експерти відзначили, що 11-12 жовтня нафтові котирування показали значне зниження, а сьогодні - 13 жовтня 2020 року, нафта знову слабо, але зростає в ціні.

На Лондонській біржі ICE Futures грудневі ф'ючерси на північноморську суміш Brent виросли в ціні на 0,03 долара, або на 0,07%, склавши 41,75 долара за барель. У понеділок нафта Brent подешевшала на 1,13 долара, або на 2,6%.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX листопадові ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 0,04 долара, або на 0,1%, склавши 39,47 долара за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на 1,17 долара, або на 2,9%.

За даними Dow Jones Market Data, обидва контракти завершили торги в понеділок на мінімальній позначці з 5 жовтня.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосила про програму підвищення енергоефективності та масштабної реновації офіційних будівель, а також приватного житла в Європейському союзі. В рамках Зеленої угоди ЄС близько третини з 750 мільярдів євро, виділених на відновлення європейської економіки після коронакризи, буде спрямована на «зелену» трансформацію.