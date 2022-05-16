Нафта дорожчає через новини про COVID-19

Новини про вакцину проти COVID-19 дають надію на відновлення світової економіки і підняття цін на нафту. Тому експерти відзначають зміни нафтових котирувань - їхня ціна зростає останні кілька днів.

Крім того, вибух танкера в районі саудівського порту Джидда сприяє зростанню побоювань з приводу нового витка напруженості в регіоні, пише агентство Bloomberg.

Судноплавна компанія BW Group повідомила про вибух, що стався на танкері під сінгапурським прапором. Компанія відзначила, що, ймовірно, причиною вибуху стало "зовнішнє джерело". Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці в понеділок склала $50,38 за барель, що на $0,41 (0,82%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подешевшали на $0,28 (0,6%) - до $49,97 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу досягла $46,9 за барель, що на $0,33 (0,71%) вище рівня попередніх торгів. У п'ятницю ф'ючерси знизилися в ціні на $0,21 (0,5%) - до $46,57 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,5%, WTI - на 0,7%. Минулого тижня ціни ф'ючерсів з найближчим постачанням обох сортів досягали максимумів з 4 березня. У вихідні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дало згоду на екстрене застосування в країні вакцини Pfizer і BioNTech від коронавірусу.

Це рішення дасть федеральній владі можливість найближчим часом почати кампанію з масової вакцинації від коронавірусу. Постачання перших партій препарату повинне початися вже в понеділок.