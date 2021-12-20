Нафта дорожчає - дані на 23 липня

10:53 23 липень Київ, Україна

Після значно зниження зростання цін, у четвер 23 липня експерти відзначають стабілізацію вартості нафти. Корекція сталася після отримання даних про запаси, виконаних США. Нафтові котирування вирівнюються за останні пару днів.

На ранкових торгах лондонської біржі ICE Futures вересневі ф'ючерси на північноморську суміш Brent подорожчали на 0,1 долара, або на 0,23%, склавши 44,39 долара за барель. Днем раніше контракт подешевшав на 0,03 долара, або на 0,07%.

На електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вересневі ф'ючерси на американську нафту WTI зросли в ціні на 0,11 долара, або на 0,26%, склавши 42,01 долара за барель. Напередодні нафта WTI подешевшала на 0,02 долара.

Як повідомило в середу міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень по 17 липня зросли на 4,9 мільйона барелів, хоча аналітики очікували зниження на 2,1 мільйона барелів.



