Нафта продовжує зростати в ціні: 45 доларів за барель

10:40 11 серпень Київ, Україна

Світова економіка пішла вгору - про це свідчать багато показників, включаючи зростаючу вартість на нафту. Стимули США, а також підвищення попиту з Азії є ключовими причинами зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,29% до $ 45,11 за барель до 10:07 по Києву, на WTI - додали 0,52% до $ 42,16 за барель. "Нафта зросла на тлі ознак подальших стимулюючих заходів", - йдеться в повідомленні ANZ.

Ціни отримали підтримку після того, як президент США Дональд Трамп написав в твіттері, що високопоставлені демократи Конгресу хочуть зустрітися з ним для обговорення економічної допомоги. Більш слабкий долар США також допоміг підтримати ціни на нафту, сказав аналітик Energy Aspects Вірендра Чаухан.

Дефляція цін виробників в Китаї в липні сповільнилася завдяки зростанню світових цін на нафту, а також поверненню промислової активності до докризового рівня. Це стало черговою ознакою відновлення в другій за величиною економіці світу.