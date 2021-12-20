Нафта після обвалу стабілізується - експерти

Зростання запасів нафтопродуктів в Сполучених Штатах Америки перестало впливати на нафтовий ринок. Експерти відзначають, що вартість основних нафтових марок стабілізувалася. Різкий обвал цін закінчився і вартість «чорного золота» знову росте.

Відомо, що вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 63,10 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% - до 59,34 долара за барель.

При цьому ціни на нафту на цьому тижні впали після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США. Це викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту в найбільшого в світі споживача цього ресурсу.

Зокрема, Міністерство енергетики США заявило, що запаси нафти в країні минулого тижня впали на 3500000 барелів - до 502 млн барелів. У той самий час запаси бензину збільшилися на 4 млн барелів - до 230 млн барелів, оскільки нафтопереробники збільшили виробництво перед літнім сезоном.