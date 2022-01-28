Нафта подорожчала через кібератаку в США

10 травня 2021 року в роботі американського трубопроводу Colonial Pipeline помічені серйозні перебої. Експерти пов'язали подію з кібератакою, якої зазнало підприємство. На тлі цієї події, нафтові котирування на всіх світових ринках різко поповзли вгору.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:55 за київським часом склала $68,69 за барель, що на $0,41 (0,6%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила $65,26 за барель, що на $0,36 (0,55%) вище рівня на закриття попередньої сесії. У п'ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свідчать дані Dow Jones Market Data.