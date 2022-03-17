Нафта дешевшає: основні причини та цифри

Нафтові котирування продовжують стрімко знижуватися. Причиною стає небезпека другого локдауну, а також можливе зниження попиту на ринку.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням в грудні в четвер вранці в ході торгів впали в ціні до 41,46 долара за барель. За даними видання Bloomberg станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,65%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 39,73 долара за барель, втративши 0,75%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни в Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію в найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.